Calciomercato Lazio, proposto lo svincolato Mata: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - A volte ritornano. Il nome di Juan Mata torna prepotente sulla scena del calciomercato. L'attaccante spagnolo si è appena svincolato dal Manchester United ed è a caccia di una nuova avventura. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore è stato proposto sia alla Lazio che alla Roma. L'attaccante, tuttavia, sembra però più tentato da un'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita. A certe cifre, Sarri preferirebbe comunque uno sforzo per il fedelissimo Mertens o, semplicemente, per Caputo in uscita dalla Sampdoria. Già nella passata stagione, il nome di Mata era stato accostato ai biancocelesti.