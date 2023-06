Calciomercato Lazio | Quanti calciatori in uscita, la lista completa

Da Cancellieri a Basic passando per Maximiano e Marcos Antonio: tanti calciatori con le valigie in mano. Escalante e Acerbi...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio che verrà avrà molti volti nuovi. Il club è al lavoro per regalare a Sarri una rosa più lunga e omogenea che aiuti il mister per le quattro competizioni (campionato, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia). Inevitabilmente per tanti che arriveranno, saranno molti a salutare la Capitale. Maximiano non ha convinto e il suo destino sembra legato a quello di Audero e alle scelte del Nottingham Forrest. Discorso simile per Marcos Antonio e Cancellieri, da cui ci si aspettava una crescita maggiore e che possono finire in qualche operazione (l'attaccante piace a Torino e Sassuolo). Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Toma Basic è rimasto un po' piatto e lo stesso Sarri ha più volte provato a spronarlo in conferenza stampa. In due anni ha fatto pochi passi avanti e in estate si cercherà una sistemazione anche per lui. Luka Romero ha di fatto già salutato. Il suo contratto non sarà rinnovato perché non si è arrivati all'intesa con il suo agente Ramadani per il pagamento delle commissioni (chiedeva quasi 5 milioni per prolungare l'accordo). Lazio che dovrà trovare anche una nuova squadra a Momo Fares che è rimasto a Formello, ma non ha mai giocato nemmeno un minuto. Per quello che riguarda i giocatori in prestito: è scattato l'obbligo di riscatto del Cadice per Escalante e la Lazio dovrebbe incassare circa 2.5 milioni. L'Inter confermerà Acerbi dopo l'ottima stagione, va trovata l'intesa con la Lazio e capire se nell'affare potrebbero entrare eventuali contropartite.