Calciomercato Lazio, reparto offensivo da rinforzare: tutti i nomi

La Lazio si sta attivando sul mercato per soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico giocherà con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2 e in entrambi i casi il reparto offensivo andrà rinforzato. Uno dei nomi fatti negli ultimi giorni è quello di Stevan Jovetic, 31 anni e svincolato dal 30 giugno. Preoccupano le poche garanzie dal punto di vista fisico del giocatore che nell'ultima stagione ha collezionato 1015 minuti tra Ligue 1 e Coppa di Francia con il Monaco. Anche l'Atalanta lo sta monitorando dato che in partenza c'è Josip Ilicic. Proprio lo sloveno è un altro dei profili finiti sul taccuino di Tare, perfetto per entrambi i moduli di Sarri vista la sua duttilità. Più adatto al tridente invece Riccardo Orsolini, attenzionato anche dal Torino ma che la Lazio apprezza da tempo.

ALTERNATIVE - L'operazione più romantica è quella che vede il ritorno nella Capitale di Felipe Anderson. Il brasiliano si era già proposto un anno fa ma la società non era convinta, lui sarebbe felice di un ritorno a Roma. Dopo il prestito al Porto tornerà al West Ham e nelle ultime settimane ha provato a capire, tramite i suoi agenti, se ci fossero le condizioni per riabbracciare i clori biancocelesti. Le alternative arrivano dalla Bundesliga, con Julian Brandt del Borussia Dortmund e Vincenzo Grifo del Friburgo nel mirino. Per il ruolo di punta centrale resta vivo l'interesse per Santos Borré, anche se ora sul giocatore ci sono anche Inter e Cagliari. Infine un nome anche per la trequarti, ovvero De Wit dell'Az Alkmaar capitano dell'Under 21 olandese.

