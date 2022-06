Calciomercato Lazio, Romagnoli saluta il Milan: l'attesa sta per finire

Il difensore ha salutato il suo vecchio club e attende la Lazio. L'annuncio potrebbe arrivare ai primi di luglio, anche se...

© foto di DANIELE MASCOLO

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli si fa sempre più vicino alla Lazio. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calciatore, dopo i no a Monza e Fiorentina, avrebbe salutato il Milan. Nessuna possibilità di proseguire in rossonero e il centrale è pronto per una nuova avventura. Si spera che possa essere a tinte biancocelesti con i tifosi della Lazio pronti ad accoglierlo. Il difensore è stato bloccato da mesi e le parti si sono sensibilmente avvicinate, c'è chi parla di intesa e chi di distanza minima. La sensazione è che alla fine l'affare si farà. Una volta risolto il problema indice di liquidità, il club potrebbe annunciare l'arrivo del giocatore. La sensazione è che l'annuncio non possa arrivare prima dei primi di luglio o al massimo fine giugno. C'è anche, però, chi parla di un possibile annuncio anticipato. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il nome di Romagnoli è quello più in auge come possibile acquisto ufficializzato per la partenza della campagna abbonamenti. Una sorta di spinta per portare più gente possibile allo stadio.

Pubblicato il 17/06 alle 08.45