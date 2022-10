Calciomercato Lazio, Sarri e il retroscena su Kvaratskhelia: i dettagli

Il tecnico biancoceleste o aveva scoperto nel 2019 e lo aveva indicato alla Juventus. In estate la Lazio ci ha provato, ma il Napoli...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Khvicha Kvaratskhelia è l'arma in più di questo Napol in questo avvio di stagione. Il georgiano sta trascinando i compagni di squadra a suon di gol e assist rendendo meno amaro l'addio a Insigne e Mertens. Il calciatore sta impressionando tutti e i complimenti vanno ai partenopei per averlo portato in Italia. L'edizione odierna de Il Messaggero svela un curioso retroscena. Il calciatore sarebbe potuto arrivare in Serie A nel 2019. Sarri lo aveva scovato nel Rustavi e lo aveva indicato alla Juve per prenderlo subito, quando era appena maggiorenne. Oggi ad Allegri avrebbe fatto un gran comodo. Sconosciuto ai più, Kvara non lo era all'attuale tecnico della Lazio. In estate il club biancoceleste ha provato a portarlo a Formello, ma il Napoli lo aveva già chiuso - tramite l'intermediario Zaccardo - nell'autunno scorso. Poi lo scoppio della guerra in Ucraina ha ulteriormente favorito il ds Giuntoli, che l'ha acquistato per appena 10 milioni.