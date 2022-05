Calciomercato Lazio, Sarri insiste su Caputo mentre per la difesa...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La stagione si concluderà il prossimo weekend e la sessione di calciomercato sta per aprire i battenti. Sarà un’estate intensa e molto calda per la Lazio che dovrà portare alla corte di Sarri diversi rinforzi, anche per rimpiazzare i partenti. La priorità resta sempre la difesa, è quella con maggiori defezioni e su cui va fatto un lavoro più impegnativo ma occhio anche al centrocampo e soprattutto all’attacco. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel corso della stagione è emersa la necessità di un vice Immobile. Le assenze del bomber biancoceleste, seppur poche, hanno influito notevolmente e c’è bisogno di qualcuno che possa prendere il suo posto quando necessario e magari concedergli anche un po’ di respiro. Il tecnico toscano spinge su Ciccio Caputo della Sampdoria, aveva proposto la sua candidatura già in inverno ma per motivi legati al regolamento non poteva avvenire il trasferimento. Ci riprova adesso, lo ritiene il profilo più adatto. Orientativamente si parlerebbe di 1,5 milioni per il cartellino e due anni di contratto. Bisognerà attendere per capire le intenzioni del club blucerchiato. Per quanto riguarda le voci su Belotti, erano solo indiscrezioni non confermate. Nei prossimi giorni si saprà se resterà a Torino, in ogni caso una possibile trattativa con la Lazio sembra impossibile da concretizzarsi. Potrebbe rivelarsi favorevole l’amicizia con Immobile ma i contro sono molti di più, non solo il modulo di gioco di Sarri ma anche lo stipendio e soprattutto i rapporti tra Lotito e Cairo.

DIFESA – Per la porta restano sempre gli stessi i nomi dei candidati, in pole c’è Carnesecchi mentre Vicario rappresenterebbe il piano b e in alternativa Provedel. L’idea Sergio Rico invece si allontana. Per quanto riguarda la difesa Casale del Verona resta un obiettivo, nel frattempo si attende di capire cosa ne sarà di Romagnoli e Patric

