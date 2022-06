Calciomercato Lazio, si insiste per Casale: tra contropartite e concorrenza

Biancocelesti che insistono su precisa richiesta di Sarri. L'operazione potrebbe essere allargata a Ilic con qualche contropartita, ma...

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nicolò Casale resta uno degli obiettivi principali per il calciomercato della Lazio. Indicato da Sarri già a gennaio, il difensore del Verona potrebbe andare a sostituire il partente Luiz Felipe. Come sottolinea l'edizione odierna de L'Arena, il mister pretende Nicolò e Lotito si muoverà in prima persona per trovare l'accordo economico con il presidente del Verona che vuole almeno 10 milioni. L'operazione potrebbe essere allargata anche a Ilic dopo che l'Atalanta ha mollato il serbo per virare su Ederson. Nell'operazione, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, potrebbero entrare anche delle contropartite come Kiyine e Raul Moro. Difficile, ma il marocchino a Verona viene dato molto vicino ai gialloblù. Per Casale, però, attenzione anche al Napoli. i partenopei sono su Ostigard ma qualora il Verona abbassasse le pretese per il difensore potrebbero cambiare obiettivo. Secondo Il Mattino, infatti, Casale sarebbe il preferito ma la valutazione di almeno 10 milioni viene ritenuta dalla società di De Laurentiis eccessivamente alta.