Calciomercato Lazio, si lavora per il rinnovo di Luiz Felipe: i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La finestra di calciomercato sta per aprire i battenti e la Lazio ha il mero obiettivo di puntellare la rosa. Sarri vuole pennellare al meglio la sua filosofia di calcio con dei giocatori che possano rispecchiare al meglio le sue richieste di gioco. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico toscano ha chiesto due rinforzi per gennaio: un terzino sinistro e un attaccante. Ma prima di passare per l'allargamento della rosa, ci sono prima dei dubbi da risolvere all’interno: i rinnovi. Con Luiz Felipe, la volontà è quella di proseguire insieme, ha il contratto in scadenza nel 2022. Con la Lazio si è partiti da una distanza importante tra offerta e domanda. Il difensore attualmente guadagna 600 mila euro ma vorrebbe alzare la cifra puntando ad un contratto da 2,5 milioni l’anno. La proposta di Lotito invece era decisamente più bassa ma le parti si stanno mano mano venendo incontro. La Lazio lavora, non vuole perdere il suo gioiellino e farà di tutto affinché Luiz Felipe rimanga in casa biancoceleste.