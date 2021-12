Calciomercato Lazio, torna il nome di Rodrigo Caio: la società smentisce

Il calciomercato sta ufficialmente per cominciare e la Lazio è a caccia di un difensore. Sarri ha chiesto un terzino ma potrebbe arrivare anche un centrale viste le difficoltà in rosa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei dal Brasile era rimbalzato di nuovo il nome di Rodrigo Caio, 28enne del Flamengo corteggiato per anni. Il giocatore è in scadenza nel 2023 ed è attualmente infortunato, ha un problema al ginocchio che non lo farà tornare in campo prima di metà gennaio. Ha doppio passaporto, italiano e brasiliano, ma la Lazio ha smentito una trattativa per il calciatore.