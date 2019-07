Calciomercato Lazio, tutti i più grandi affari di Lotito: il primo fu Kolarov

Patti chiari e amicizie lunghe. Con Lotito sul mercato non si scherza. Il presidente della Lazio negli anni, ha sempre fatto valere le proprie richieste, innescando dei veri e propri bracci di ferro per la cessione dei suoi gioielli. Nemmeno a dirlo, tutti vinti. Il club biancoceleste fissa il prezzo dei propri giocatori un prezzo sul quale non sono previsti sconti di ogni genere. In una classifica stilata e riportata dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, ad oggi la cessione più remunerativa è stata quella di Felipe Anderson al West Ham avvenuta la scorsa stagione. Ben 31 milioni di euro più 7 di bonus, la cifra sborsata dalla società inglese per il brasiliano. A seguire Keita Balde, passato al Monaco per la cifra di 30 milioni nonostante il contratto in scadenza. Chiude il podio Antonio Candreva, finito all'Inter per 22 milioni di parte fissa più 3 di bonus.



Ma le cessioni più remunerative dell'era Lotito non terminano qui. Subito dopo i primi tre, si piazza di diritto Aleksander Kolarov, che a luglio 2010 fu ceduto per 20 milioni di euro al Manchester City più il cartellino di Garrido. Sabatini lo aveva portato a Roma solo due anni prima per 800mila euro. Fu la prima cessione importante in ordine temporale. Seguono Biglia al Milan per 17 milioni + 3 di bonus, Hernanes all'Inter per 16 milioni più 4 di bonus e Hoedt, preso a zero e rivenduto per 17 milioni al Southampton. Una classifica speciale destinata presto a cambiare in vetta. La cessione di Milinkovic stravolgerà tutto, col serbo che diventerà senza dubbio il calciatore più remunerativo dell'era Lotito.



MILINKOVIC AL MANCHESTER: LA SITUAZIONE

HERNANES PARLA DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE