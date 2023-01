Calciomercato Lazio, tutto fermo in attesa del gong finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tutto fermo a Formello. Non arriverà un terzino a sinistra e non ci sarà nessun vice Immobile. Il mercato della Lazio non vedrà nessun nuovo acquisto. La cessione in prestito di Kamenovic non è bastata a sbloccare la situazione finanziaria. Il gong finale, impostato per martedì sera alle 20, non permette, a meno di sorprese, di intavolare nuovi discorsi con i giocatori trattati in questi giorni. La cessione in extremis di Fares potrebbe non cambiare le cose anche se bisogna fare i conti con l'infortunio di Radu. Il romeno rischia di stare ai box per due mesi e quindi si potrebbe pensare al reintegro dell'algerino nella lista per la Conference o a un eventuale arrivo in tempi strettissimi.