Calciomercato Lazio, un altro portoghese in uscita: il futuro di Jorge Silva

Meno di venti giorni alla fine del calciomercato e in casa Lazio ci sono alcune situazioni da definire. Tra queste, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il futuro di Jorge Silva, ex Primavera aggregato al ritiro di Auronzo di Cadore. Attualmente ai box per una lesione muscolare, il portoghese dovrebbe lasciare la Lazio e andare in prestito. Era arrivato nel 2017 insieme a Nani, Pedro Neto e Bruno Jordao e dopo due anni con la Primavera l'obiettivo è mandarlo a giocare, considerando che ha un contratto fino al 2022. Anche in questo caso attivo il procuratore Jorge Mendes, regista della doppia cessione di Pedro Neto e Bruno Jordao al Wolverhampton.

