Calciomercato Lazio, un terzino per Sarri: piace Mandava, idea Gudmundsson

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Con l'annuncio ufficiale del rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio che arriverà da un momento all'altro si comincia a pensare al mercato che verrà, considerando anche come la finestra invernale sia ormai alle porte. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il nome nuovo che si è affacciato a Formello nelle ultime ore per quanto riguarda la richiesta del mister di un terzino sinistro è quello di Gabriel Gudmundsson, 22enne in forza al Lille dalle prospettive sicuramente interessanti. Non si tratterebbe di un acquisto semplice e comunque Sarri preferirebbe puntare su Reinildo Mandava, sempre del Lille, su cui però c'è forte l'interesse del Napoli. Da capire cosa riserverà il mercato, ciò che sembra certo è che a lasciare le fasce della Lazio sarà Manuel Lazzari, per cui si registra l'apprezzamento di Tottenham e Torino.