Calciomercato, Loftus Cheek offerto all'Inter: le novità

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Ruben Loftus-Cheek è il sogno di Maurizio Sarri. Il centrocampista è in uscita dal Chelsea e, nonostante le tante offerte in Premier, è affascinato dalla Serie A. I Blues valutano il calciatore 20 milioni. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe stato proposto all'Inter di Simone Inzaghi. Le richieste al momento sono alte per i nerazzurri, ma con il passare delle settimane il club potrebbe aprire a un prestito per il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2024. Sarebbe un'alternativa di lusso per i meneghini vista la duttilità del calciatore. Lo stipendio da 3,5 milioni, poi, non sarebbe un problema per le casse nerazzurre.