Calciomercato, Lukaku si riavvicina all'Inter: i dettagli e i costi

L'attaccante belga, appena un anno dopo l'addio, potrebbe tornare a indossare la maglia nerazzurra. Con il Chelsea c'è l'intesa...

Romelu Lukaku si riavvicina all'Inter. Un anno dopo l'addio per la cifra di 115 milioni di euro, il belga potrebbe nuovamente salutare il Chelsea per fare ritorno in nerazzurro. I due club stanno discutendo della formula che dovrebbe essere quella del prestito oneroso. I Blues erano partiti da una richiesta di oltre 20 milioni, ma ora sono scesi e potrebbero accontentarsi di 10 milioni più bonus per cedere il calciatore per dodici mesi. I meneghini hanno offerto prima 5 più 2.5 di bonus, ma in queste ore potrebbero aumentare la somma. L'Inter ha fretta di chiudere l'affare entro il 30 giugno per poter usufruire del decreto Crescita che permette al club di risparmiare sull'ingaggio del centravanti. Lukaku spinge per tornare a Milano e il Chelsea è pronto ad accontentarlo, ma guarda anche le proprie casse e vuole in parte rientrare della spesa effettuata l'estate scorsa.