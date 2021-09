Cannavaro: "Voglio fare l'allenatore in Europa. Sulla Lazio..."

RASSEGNA STAMPA - Dopo circa 5 anni, Fabio Cannavaro ha salutato il Guangzhou Evergrande. Il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 era tornato nel 2017 nel club che aveva già allenato nella stagione 2014-15. Le strade della società cinese e del mister si sono separate grazie a un accordo sulla rescissione contrattuale. L'ex difensore napoletano farà rientro in Italia ed è in cerca di una nuova avventura. L'ex Juve e Real Madrid ha rilasciato un'intervista in cui spiega la sua situazione e dice la sua sul campionato italiano in corso. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Vorrei continuare a fare l'allenatore, ma ho volte ho la sensazione che esserlo stato in Cina non significhi niente. Italia o Europa, sono pronto a tutto. Scudetto? Inter favorita, poi ci sono Napoli e Milan. Più staccate Lazio e Roma, che hanno allenatori nuovi, e la Juventus in ritardo".