Capello volta le spalle a Totti: "La serie? Non la vedrò per il trattamento a Spalletti"

"Speravo de morì prima" è la nuova serie tv, in onda su Sky, basata sull'ultimo periodo della carriera di Totti alla Roma, caratterizzato dal litigio con l'allenatore Spalletti che ne ha scaturito il ritiro dal calcio giocato. L'uscita delle prime due puntate ha scaturito molte discussioni, facendo prendere le parti o del capitano o del mister. Un colpo di scena è arrivato in queste ore: Fabio Capello, allenatore giallorosso che ha conquistato lo scudetto nel 2001, ha voltato le spalle a Totti prendendo le parti di Spalletti. Durante un'intervista, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, l'ex allenatore ha detto: “Se ho visto la serie? No, me ne hanno parlato, penso che non la vedrò. Mi hanno raccontato del trattamento riservato a Spalletti, lo trovo esagerato”.