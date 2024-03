Caso Acerbi - Juan Jesus, ecco quando arriverà la sentenza

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Si chiuderà in questi giorni la vicenda fra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Un battibecco in campo con lo sfondo un insulto razzista che il difensore dell’Inter avrebbe pronunciato nei confronti del suo collega del Napoli in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto in area. Un brutto episodio che, se confermato, potrebbe portare il centrale nerazzurro e della Nazionale ad una squalifica di dieci giornate.

Oggi la consegna degli atti al Giudice Sportivo

Già in questa pausa per le Nazionali, Luciano Spalletti non ha portato Acerbi negli Stati Uniti per la doppia amichevole contro Venezuela ed Ecuador ma in questi giorni dovrebbe essere messo un punto finale sulla vicenda. Nella giornata odierna il giudice sportivo Mastandrea riceverà la documentazione necessaria per poter emettere il suo verdetto.

La sentenza non prima di domani

Venerdì lo stesso procuratore federale Giuseppe Chiné ha riascoltato ancora una volta le parti in causa con Juan Jesus che ha ribadito di aver sentito la parola “negro” pronunciata da Acerbi mentre il difensore della formazione di Simone Inzaghi asserisce di aver detto “nero” non in senso dispregiativo. Una matassa che verrà sbrogliata presto visto che, riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, la sentenza non arriverà prima della giornata di domani.