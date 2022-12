Caso Juve, le dichiarazioni di Sarri: "Parlai con Paratici e..."

Il tecnico biancoceleste è stato ascoltato come testimone nell'inchiesta che coinvolge la società bianconera. Ecco la sua versione...

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri figura nel lungo elenco delle persone ascoltate nel corso dell'inchiesta sui bilanci della Juventus. Al centro dell'indagine ci sarebbero le quattro mensilità a cui i calciatori avrebbero rinunciato nel 2020, tre delle quali poi sarebbero state versate ai giocatori. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pubblica le dichiarazioni del tecnico della Lazio che all'epoca allenava i piemontesi. Ecco le sue parole: «Parlai al telefono con Paratici perché eravamo in lockdown. Mi disse che c'era già l'accordo con i calciatori e che sarebbe stato opportuno che anche io mi accodassi. A me è stata proposta solo la rinuncia di quattro mesi, con tre mesi che sarebbero stati pagati sul contratto dell'anno dopo». Il quotidiano prosegue spieganco come il tecnico si fosse preoccupato di poter essere esonerato e non ottenere poi gli stipendi arretrati. «Ma alla fine è stato previsto per me l'incentivo all'esodo in caso di esonero». Circostanza effettivamente avvenuta nei mesi successivi.