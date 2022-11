Caso Karsdorp, ultimatum della Roma al giocatore: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna pace tra la Roma e Karsdorp. Il calciatore della non si è infatti presentato a Trigoria e non è partito con il resto della squadra in vista della tournée in Giappone. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Roma ha dato un ultimatum all'olandese imponendogli di tornare nella Capitale nel fine settimana.

Karsdorp, partito ancora prima della fine del campionato dopo le parole di Mourinho che lo ha definito un "traditore", si trova in Olanda e con i suoi legali sta decidendo il da farsi. Nel mentre ha inviato un certificato medico per "giustificare" la sua assenza parlando di un malessere psicologico che lo costringe a casa da giorni. L'ultima parola ora spetta al giocatore: decidere se rompere completamente con squadra, allenatore e staff o provare a ricucire il rapporto.