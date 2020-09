Caso Suarez, il professore dell'esame: "Sudditanza Juve? Nessuna, sono della Roma"

«Ma quale aiuto, ma quali risposte preconfezionate! Io non ho favorito nessuno. Le uniche cose suggerite a Luis Suarez stanno sui moduli dell'università pubblicati online. Sono atti pubblici». A parlare così è il professor Lorenzo Rocca, esaminatore del centravanti uruguaiano. Sulle pagine de La Stampa l'insegnante ha spiegato come le intercettazioni sui voti preconfezionati fossero solo un modo per accelerare la burocrazia e avere il certificato già stampato nel caso, come avvenuto, che l'esame venisse superato. Un modo per evitare assembramenti di giornalisti e curiosi una volta terminato l'esame. Il docente ha negato di aver subito pressioni e alla domanda della sudditanza psicologica nei confronti della Juventus ha risposto: «Ma quale sudditanza psicologica! Io neanche tifo Juve, io sono della Roma».

