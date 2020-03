Cellino: "Lotito vuole lo Scudetto? Diamoglielo, è convinto di avere una squadra imbattibile"

Negli ultimi giorni la ripresa degli allenamenti, in vista del ritorno sui campi di Serie A, ha catalizzato le attenzioni di molti e dato vita ad opinioni contrastanti dei presidenti dei vari club. C'è chi vuole che già in settimana i giocatori tornino a lavorare e chi, invece, preferirebbe aspettare un altro po' di tempo per vedere anche la progressione dei contagi da Coronavirus in Italia. Il presidente del Brescia Cellino, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso con durezza nei confronti di chi, in un momento di profonda difficoltà, continua a pensare al campionato. Secondo lui, tutti dovrebbero dare ormai per conclusa la stagione e porsi con la mente già alla prossima: "Qualcuno non si rende ancora conto di quello che sta accadendo, e quel qualcuno è peggio del virus. Io non credo ai miracoli, ho smesso di farlo tanto tempo fa. Resettiamo". Non manca, infine, una battuta nei confronti del presidente Lotito, convinto nel proseguire il campionato per poter provare, fino alla fine, ad aggiudicarsi il titolo di 'Campione d'Italia': "Lotito vuole lo Scudetto? Diamoglielo, è convinto di avere una squadra imbattibile".

Correa: "La Lazio è incredibile, sogno l'Argentina. Il mio idolo? Veron!"

Calciomercato Lazio: "Lovren non sopporta Klopp, vuole andare via!"

TORNA ALLA HOMEPAGE