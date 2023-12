Ciro d'oro, record su record: Immobile premiato prima di Lazio - Cagliari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Invochiamo Ciro Immobile, è questo l'invito lanciato della Lazio ai 40 mila tifosi che, in occasione della sfida contro il Cagliari, popoleranno l'Olimpico. Giro d'onore per il capitano prima del fischio d'inizio, sarà premiato per i 200 gol biancocelesti (diventati 203 contro il Celtic). Record su record, i suoi numeri non sono mai semplici numeri. Avere un centravanti del suo calibro continua ad essere un vanto per la Lazio, per chi ne riconosce ancora oggi i meriti, le virtù di giocatore e uomo. La società, riporta Corriere dello Sport, lo premierà davanti al popolo laziale riunito, la Uefa lo ha premiato martedì eleggendolo MVP dopo la doppietta al Celtic. E ieri gli è stato assegnato il titolo di miglio giocatore della settimana delle stelle. L'esito del sondaggio ha glorificato, ancora una volta, Ciro, preferito a Foden e Joao Mario.

All'omaggio per i 200 gol ne seguiranno altri: Immobile ha già centrato il record dei 100 gol in trasferta, mai nessuno ci era riuscito in A. Punta quota 100 reti segnate in casa, è fermo a 98. Appena lo centrerà passerà alla storia come il quinto giocatore ad aver fatto centro 100 volte in partite interne ed esterne. Nei cinque maggiori campionati europei hanno fatto en plein, tanto per citare qualche nome, Ronaldo, Messi, Lewandowski e Kane. Il nome di Immobile sta bene nel club dei vip.

