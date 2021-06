Coppa Italia, approvato il nuovo format: il regolamento

Cambia, in vista della prossima stagione, il format della Coppa Italia. A confermarlo la Lega di Serie A. Saranno 44 le squadre che parteciperanno al torneo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei 8 club affronteranno il turno preliminare (le quattro neopromosse in Serie B, le tre seconde nei gironi di C e e la vincitrice della Coppa Italia di C), 28 dai trentaduesimi e le prime 8 della Serie A dagli ottavi. Fino ai quarti di finalesi giocherà in gara unica; le semifinali con andata e ritorno.

