Coppa Italia, Raggi tratta con Malagò e Figc per tenere la finale a Roma

Nel caos che sta investendo la composizione del calendario della Serie A a causa dei rinvii dettati dall'emergenza coronavirus finisce impantanata anche la finale di Coppa Italia. Lo slittamento della finale della competizione al 20 maggio, infatti, renderebbe impossibile giocare il match all'Olimpico di Roma, come si fa ormai da 12 anni a questa parte, in favore di un cambio di location a causa dei lavori di ammodernamento che si terranno nello stadio capitolino in vista di Euro 2020. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la Sindaca della Capitale Virginia Raggi sta lavorando per scongiurare questa eventualità e ha intenzione di chiamare i vertici di Coni e Figc, cercando di far valere la propria voce in una situazione che a ben vedere non è ancora definita del tutto. Da Palazzo Senatorio ci tengono a precisare che nel 2020 cade il 150esimo anniversario di Roma Capitale, motivo in più per mantenere a Roma la finale della competizione.