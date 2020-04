Correa, più gol per la Lazio sognando Messi e lo scudetto

L'anno di Joaquin Correa. Dopo essersi preso la Lazio, ora l'argentino sogna in grande. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, Scaloni, ct dell'Albiceleste lo tiene d'occhio, e in passato aveva pubblicamente dichiarato che lo avrebbe portato con sè in Copa America (spostata ora al 2021). Correa ha conquistato Roma, si è imposto grazie all'aiuto di Inzaghi. Mai aveva segnato così tanto: 7 gol in 22 match. Non è mai arrivato in doppia cifra, spera di farlo quest'anno puntando dritto allo scudetto. Fra gli argentini in Europa è l'ottavo più prolifico dopo Messi, Aguero, Icardi, Lautaro, Benedetto, Ocampos e Avila, a parimerito con Dybala e Di Maria. Certo, non sarà facile imporsi su campioni di questo calibro, ma Correa non vuole smettere di inseguire quell'obiettivo, sognando un posto accanto a Messi.

