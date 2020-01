Cruciani parla dopo la tragedia: "Victoria è con me. Tifo Lazio, che ricordi con Rossi"

Michel Cruciani prova a rialzarsi. Il centrocampista della Lucchese ha subito la tragica morte della figlia Victoria di appena cinque anni. Un episodio da cui è difficile ripartire, ma il calciatore vuole farlo. La piccola lo guarda dall'alto e gli dà la forza per andare avanti ogni giorno. Il calciatore ha parlato sulle pagine de Il Tirreno ringraziando tutto il mondo del calcio per la vicinanza dimostratagli in questo momento buio. Il mediano italo canadese, cresciuto al Prenestino, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Lazio. I biancocelesti, di cui è tifoso gli sono rimasti nel cuore, e proprio per loro usa parole al miele: "Splendidi ricordi con le aquile di cui sono tifoso. Ricordo gli allenamenti con la prima squadra allenata da Delio Rossi. Poi Volfango Patarca, che ha scoperto Di Vaio e Nesta, senza dimenticare gli allenatori Auteri e Vivarini". Proprio il mister che lo vorrebbe al Bari, ma per ora lui pensa solo alla Lucchese cercando di fare del suo meglio anche per l'angelo che lo guarda dal cielo.

