Sampdoria, Vieira: "Lazio? Non andremo all'Olimpico a fare i timidi"

Il cambio di panchina ha fatto bene alla Sampdoria. Con Ranieri al timone, i blucerchiati hanno abbandonato gli ultimi posti della classifica, ma la situazione non è del tutto risolta. Il netto successo sul Brescia permette ai liguri di rifiatare, ma sabato Quagliarella e compagni sono attesi da un match duro contro la Lazio all'Olimpico. Lo sa bene anche Ronaldo Vieira. Il centrocampista ha parlato sulle pagine de Il Secolo XIX augurandosi di essere in campo per il match nella Capitale e sulla Lazio ha le idee chiare: "Loro giocano insieme da 2-3 anni e ne hanno vinte dieci di fila, sono fortissimi. Noi però stiamo bene e non andremo all'Olimpico a fare i timidi". Biancocelesti che vanno a caccia di nuovi record e che non hanno voglia di fermarsi proprio ora.

