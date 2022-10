D'Amico: "Milinkovic? Uno come lui avrebbe giocato nella Lazio di Maestrelli"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic continua a stupire. E a confermare un rendimento d'altissimo livello. Contro lo Spezia ha siglato una doppietta, ma aveva messo la sua firma anche sul tabellino di Cremonese - Lazio, prima della sosta per le nazionali. I tifosi biancocelesti, ormai, sono innamorati pazzi del Sergente, che si sta prendendo importanti attestati di stima da tanti addetti ai lavori. L'ultimo a parlare di lui è stato Vincenzo D'Amico. Lo storico ex calciatore della Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, un paio d'ore dopo lo show di domenica all'Olimpico, si è espresso sul centrocampista serbo: "Milinkovic? Sì, giocherebbe nella Lazio di Maestrelli. Non so al posto di chi, ma giocherebbe".

