Dario Hubner schiera il suo undici dei sogni: ci sono tre ex Lazio

Dario Hubner ha messo in campo il suo undici dei sogni. Come modulo ha scelto il 4-2-3-1. In porta Dino Zoff; in difesa da destra a sinistra Zanetti, Nesta, Aldair, Maldini; davanti alla difesa Pirlo e Matuzalem; sulla trequarti Zidane, Baggio e Maradona a supporto dell'unica punta Ronaldo.

Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l'ex attaccante del Brescia ha inserito nel suo roster tre ex laziali. Su Zoff, Hubner ha rilasciato la seguente dichiarazione : “Ho quasi 56 anni di portieri forti ne ho affrontati e visti tanti ma per me il portiere vero rimane lui, Dino, che vidi da ragazzino da capitano alzare la Coppa del Mondo dell'82”. L'ex portiere friulano, alla Lazio ha ricoperto il ruolo di presidente, dirigente e allenatore. Il secondo laziale scelto è Alessandro Nesta. Sull'ex capitano della Lazio si è espresso così: “Il difensore più veloce e più “pulito” tra quelli che mi hanno marcato. Mi anticipava soffiandomi il pallone e neanche me ne accorgevo”. Nesta nato e cresciuto alla Lazio, fino alla dolorosa cessione del 31 agosto 2002, quando venne venduto al Milan. Su Matuzalem ha detto: "Un tedesco con i piedi da brasiliano qual era la realtà. Era tedesco perché in campo era rognoso “cattivo” menava. Insomma un animale”.

