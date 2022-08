Dazn nella bufera: convocato un tavolo dal Governo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Guai a chi toglie il weekend di campionato agli italiani. Continua la bufera intorno a Dazn per i problemi riscontrati durante la prima giornata di Serie A: come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i vertici della piattaforma hanno spiegato quale è stato il guaio emerso nel fine settimana. "Durante il fine settimana, un problema non prevedibile relativo ai processi di autenticazione e login dei clienti ha determinato una situazione straordinaria che ha impattato alcuni clienti in diversi mercati in cui Dazn è presente. Alcuni clienti hanno riscontrato problemi con l’accesso ai loro account. Come soluzione temporanea e per garantire il servizio, è stato fornito alle persone interessate un link attraverso il quale poter guardare le trasmissioni in diretta. La causa principale del problema è stata identificata dal team di ingegneri e la situazione è stata risolta prima delle partite in programma ieri sera, che sono state seguite da milioni di tifosi in tutti i mercati senza interruzioni. I team tecnici di Dazn sono tuttora impegnati per garantire la stabilità della piattaforma e far sì che ciò non si ripeta". A farsi sentire sull'accaduto sono stati soprattutto Lega di Serie A e Agcom, intanto è stato convocato dal Governo un tavolo (venerdì alle 18) annunciato da Valentina Vezzali, per prendere in mano la situazione.