Derby, 68mila tifosi presenti: le curve sono pronte a dare spettacolo

RASSEGNA STAMPA - Il derby in notturna ha sempre affascinato più di quelli in altri orari. Finalmente la stracittadina torna di domenica sera alle 20.45 dopo ben sei anni: indipendentemente da come finirà sarà una festa, ma è anche un test per entrambe le tifoserie. Come scrive il Corriere dello Sport, all'Olimpico saranno presenti circa 68mila tifosi, con ovviamente i giallorossi in maggioranza, che si sfideranno sugli spalti a suon di coreografie: la Sud e la Nord infatti stanno preparando da settimane quello che si preannuncia un vero e proprio spettacolo. Su ciò che organizza la curva laziale non ci sono ovviamente anticipazioni, ma ciò che è certo è che, come ogni anno, sarà speciale.