DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: tutti gli affari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sei volti nuovi, ma la sensazione è che ci sia ancora tanto lavoro da fare. La Lazio di Maurizio Sarri sta lavorando ad Auronzo di Cadore per cementare il gruppo che affronterà la nuova stagione. Mancano ancora delle pedine in alcuni ruoli a cominciare dal secondo portiere. La strada per Provedel continua a essere in salita, mentre potrebbe tornare di moda Terracciano. L'estremo difensore è uno dei nomi indicati da Sarri e potrebbe alla fine spuntarla. Tra le alternative c'è Silvestri, mentre perde quota Falcone destinato al Lecce. Restano da piazzare anche Alia e Adamonis (con Furlanetto che farà il terzo). Un terzino sinistro e un vice Immobile sono le altre pedine che potrebbero arrivare.

MERCATO IN USCITA - Si lavora per piazzare gli esuberi. Il primo è Vedat Muriqi. Il kosovaro è tornato a trattare con il Maiorca, con cui ha un accordo per l'ingaggio, manca l'intesa con la Lazio. Il Bruges sembra essersi defilato. Come sottolinea Il Messaggero, Acerbi ha già detto sì al Napoli, Lotito ai 5 milioni, va stretto l'accordo. In uscita anche Raul Moro e Akpa Akpro. I due sono finiti indietro nelle gerarchie dopo i nuovi arrivi e potrebbero salutare. Il primo piace al Como, mentre l'ivoriano potrebbe finire in qualche operazione da qui alla chiusura del mercato.