DIRETTA - Calciomercato Lazio, stretta per Maximiano e Romagnoli: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio abbraccia finalmente Nicolò Casale. Dopo sei mesi di corteggiamento, il difensore è pronto per mettersi a disposizione di Sarri. Ieri la cena in centro a Roma con le sue prime dichiarazioni e oggi le visite in Paideia prima di raggiungere domani Auronzo di Cadore.I tifosi sperano di vederlo in coppia con Romagnoli e anche l'espressione dell'ex Verona la dice lunga sulla sua voglia di giocare con l'ex Milan. La telenovela su Alessio Romagnoli sembra vicina finalmente a un punto d'incontro. L'intesa è arrivata nella notte dopo continui contatti con la Lazio che ha alzato la parte fissa. Un affare che si spera si possa chiudere quanto prima per regalare a Sarri la coppia centrale. E Acerbi? Il giocatore è ancora in vacanza dopo la Nations League e da Torino emerge l'interesse della Juve che avrebbe pensato a lui per chiudere il reparto arretrato.

MAXIMIANO E PROVEDEL - Si continua a cercare l'intesa con il Granada per Maximiano. La Lazio spera ancora di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, gli spagnoli chiedono sette milioni. Si tratta e si proverà a trovare il bandolo della matassa in queste ore per consegnare il portiere a Sarri. Oltre al portoghese, l'altro nome è quello di Provedel dello Spezia. I liguri hanno individuato in Falcone il sostituto, ma prima vogliono perfezionare la cessione. Chiedono 6 milioni per il cartellino, il 50% andrà all'Empoli, con la Lazio che era partita da due e potrebbe salire a 3.5. L'intesa va trovata anche perché il calciatore è in scadenza nel 2023. Un retroscena è emerso con i bianconeri che avrebbero voluto inserire Vavro nell'affare, ma lo slovacco ha preferito restare al Copenaghen.

USCITE - Muriqi è in Belgio e oggi sosterrà le visite mediche con il Bruges. Il kosovaro dovrebe portare circa 11 milioni nelle casse biancocelesti. Anche Tiago Casasola è vicino a lasciare le aquile.Il suo approdo al Perugia di castori è una questione di ore.