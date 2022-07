Calciomercato Lazio, La Stampa: "Juve, Acerbi per completare la difesa"

Il giocatore potrebbe far al caso dei bianconeri che potrebbero salutare presto de Ligt e pensano a ricostruire il reparto arretrato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi resta un grande punto interrogativo per la Lazio. Il rapporto con l'ambiente biancoceleste è ai minimi storici e le sue caratteristiche non emergono nel gioco di Sarri. L'addio sembra essere la soluzione più logica, ma per il momento ancora nessun club ha accelerato per l'ex Sassuolo. Secondo l'edizione odierna de La Stampa, il difensore potrebbe far al caso della Juventus per completare il reparto arretrato. Con il partente de Ligt, infatti, i bianconeri si ritroverebbero con il capitano Bonucci, il debuttante Gatti e Rugani. Gli occhi dei dirigenti piemontesi sono su Koulibaly, ma la trattativa è complessa, e non perdono di vista Milenkovic, Bremer e i francesi Presnel Kimpembe (Psg) e Benoit Badiashile (Monaco). Oltre a uno di loro resta valida l'opzione Acerbi che potrebbe essere la pedina giusta per chiudere una difesa assortita, competitiva, ma soprattutto profonda.