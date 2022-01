DIRETTA - Calciomercato Lazio, via all'ultimo giorno di mercato

RASSEGNA STAMPA - Ha inizio l'ultimo giorno utile per la sessione invernale di calciomercato, c'è tempo fino alle 20 per portare a termine operazioni in entrata e in uscita. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio attende l'ufficialità del passaggio di Muriqi al Maiorca dopo aver ceduto in prestito Vavro al Copenaghen e Jony allo Sporting Gijon, tutte cessioni realizzate con la formula del prestito. In entrata c'è prima di tutto da sostituire Muriqi con un nuovo vice Immobile, con Miranchuk che in queste ore continua a rappresentare la prima alternativa anche se le distanze con le richieste dell'Atalanta sono ancora da colmare. Le opzioni secondarie portano i nomi di Lasagna, Kalinic, Cutrone, Lapadula, Kaio Jorge o Cabral, tutti profili che però non hanno visto una trattativa avanzata come quella intavolata con Percassi per Miranchuk. In difesa si attende anche il tesseramento di Kamenovic, lontano però dalle prospettive di Sarri che spera ancora in un regalo rappresentato da Nicolò Casale, anche se qui la distanza con il Verona sembra più difficile da superare. Ultime ore di mercato, servono sviluppi.