Diritti tv, continua il braccio di ferro: Sky non vuole saldare l'ultima rata

Mentre la Serie A prova a ripartire, con la speranza che il campionato possa essere portato a conclusione, imperversa ancora la battaglia sul fronte dei diritti televisivi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, le emittenti non hanno ancora saldato l'ultima rata e la Lega Serie A sta decidendo se vi siano i presupposti o meno per ricorrere ad una ingiunzione di pagamento. La preoccupazione deriva principalmente dal fatto che su 20 club ben 18 hanno già fatturato quell'introito, con la conseguenza di dover restituire quelle somme in caso di mancato pagamento. Intanto Sky fa recapitare in via Rosellini una nuova lettera in cui conferma la volontà di non saldare l'ultima rata e lamenta la mancata convocazione di un tavolo per discutere la situazione. In Lega si attende, il rischio è quello di compromettere i rapporti con le reti anche per il triennio 2021/2024: nell'assemblea del prossimo 13 maggio si parlerà anche di questo.