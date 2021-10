Diritti tv, oggi in Assemblea di Lega si parla di Dazn? E la lettera di Sky...

Oggi la Lega Serie A si riunirà in assemblea e non è da escludere che si parlerà dei disservizi che hanno condizionato la visione di alcune partite attraverso la piattaforma DAZN. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i club hanno anche ricevuto le pressioni di alcuni sponsor che si sono lamentati per la visibilità ridotta a causa delle interruzioni. Possibile che possa uscire un nuovo invito a garantire il miglior servizio possibile. Da capire, inoltre, se nella vicenda possa inserirsi anche la lettera inviata da Sky alla Lega per rimarcare, ancora, la mancata messa in vendita dei diritti degli highlights.

LAZIO, PUBBLICATA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30-6-2021

CALCIOMERCATO LAZIO, REBUS PORTIERI: TUTTE LE PISTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB