Diritti tv, oggi l'assemblea di Lega: pronta nuova diffida nei confronti di Sky

Prosegue la bagarre tra Sky e la Lega Serie A. Oggi è prevista un'assemblea in cui il tema diritti tv sarà l'argomento di discussione principale. All'emittente televisiva è stata concessa una proroga di 40 giorni per portare a termine il pagamento dell'ultima rata, ma per il momento non ci sono state novità. Oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere dunque deliberata una nuova diffida nei confronti del broadcaster. Continua la linea dura di alcuni presidenti di Serie A, su tutti Lotito e De Laurentiis, e la minaccia che il segnale venga staccato è ancora viva: se entro una settimana non avverrà il pagamento qualche club potrebbe impedire la trasmissione delle proprie partite casalinghe.

