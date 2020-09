Diritti tv, si valutano le offerte per la Serie A: Lotito appoggia Fortress

Continua a tenere banco la questione diritti tv per quanto riguarda la Serie A. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono state presentate le offerte da parte dei fondi di investimento e ora la Lega è in fase di valutazione. È stato redatto un documento riassuntivo spedito ai 20 club di Serie A e le posizioni dei vari presidenti non sono tutte perfettamente allineate. Il patron della Lazio Claudio Lotito appoggerebbe Fortress che ha presentato un’offerta di tipo ibrido che prevede una cartolarizzazione a cui affiancare un prestito ponte. Alcuni, come Aurelio De Laurentiis, preferirebbero valorizzare in modo autonomo il business con una tv della Lega, senza l’ingresso di alcun partner di private equity. Le principali offerte comunque sono arrivate dal consorzio Cvc, Advent e Fsi da una parte e dalla cordata composta da Bain Capital e Nb Renaissance Partners dall'altra. Prossima Assemblea di Lega prevista per il 9 settembre, quando le idee saranno più chiare.

