Lazio, Immobile a caccia di un altro record: ecco a quale punta

Ciro Immobile re dei record, o quasi. Il bomber di Torre Annunziata ha collezionato riconoscimenti e traguardi in tutta la carriera. Ben 5 classifiche cannonieri vinte, tra Serie A, B, ed Europa League, tra Torino, Pescara e Lazio. 3, i trofei vinti tutti in maglia biancoceleste, due Supercoppe italiane, (2017 e 2019), e una Coppa italia sempre nel 2019. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, in 178 partite con l'aquila sul petto Immobile ha segnato 125 reti, con la media gol (0,702) migliore nella storia della Lazio, davanti a quelle di Crespo, Piola e Signori. E nella storia biancoceleste ha tutte le intenzioni di continuare a starci. L'attaccante è a caccia di un altro record, che lo consacrerebbe come miglior marcatore All time biancoceleste. Attualmente al primo posto c'è la leggenda Silvio Piola a 159, e secondo c'è Signori a 127 e terzo a 125 proprio Immobile. 35 sono i centri che lo separano dal primo posto, 1 in meno rispetto quelli segnati quest'anno: un numero non facile da raggiungere, ma tutt'altro che impossibile per un attaccante che ha vinto la Scarpa D'oro, e che non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.

Lazio, Immobile sarà il tuo “nuovo capitano”: sempre più leader e simbolo

Lazio, salto Champions: la girandola di rinnovi fa volare il monte ingaggi

www.lalaziosiamonoi.it