Euro 2020, le prime pagine dei quotidiani per Eriksen: “Miracolo all’Europeo”

Ciò che è successo ieri pomeriggio durante Danimarca - Finlandia ha scioccato il mondo del calcio e non solo. Alla fine del primo tempo della prima giornata di Euro 2020, Christian Eriksen si è accasciato improvvisamente al suolo accusando un malore. È arrivato subito l'intervento prima dei suoi compagni, Kjaer in particolare, e subito dopo dello staff medico che ha salvato la vita al centrocampista dell'Inter. Il calciatore è stato trasferito di corsa in ospedale e le sue condizioni sono migliorate sin da subito. La gara tra le due nazionali è ripresa alle 20:30. Il mondo del calcio si è stretto intorno a Eriksen e le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sottolineano la vicinanza al giocatore danese in un momento così delicato: "Ti aspettiamo!", "Chris, siamo con te", "Miracolo all'Europeo".