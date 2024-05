Europa League, il nuovo format: 36 squadre ai gironi. E le gare diventano 8

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La nuova Europa League è strutturata col medesimo format della nuova super Champions. Alla fase a gironi accederanno 36 squadre, che saranno suddivise al sorteggio in 4 fasce: ciascuna formazione sfiderà 8 avversarie diverse, due per fascia, in un'occasione in casa, nell'altra in trasferta. Complessivamente, riporta Corriere dello Sport, il numero minimo di gare passerà da sei a otto. In questa prima fase non sarà possibile sfidare club della stessa federazione e - salvo diverse indicazioni al momento del sorteggio - ogni squadra non potrà affrontare più di due squadre provenienti dalla stessa federazione. Al termine della fase a girone, le prime 8 in classifica accederanno agli ottavi di finale, come teste di serie. Le altre 16 si affronteranno in un playoff intermedio: in particolare, le squadre dal nono al sedicesimo posto saranno teste di serie e sfideranno un'avversaria piazzata dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto. Al termine della fase a girone, le ultime 12 saranno eliminate.

