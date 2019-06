Europa League, la Lazio spera nella prima fascia. E tifa contro la Roma...

Anche il prossimo anno la Lazio si è assicurata la partecipazione all'Europa League senza passare per i preliminari, stavolta sollevando la Coppa Italia. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i biancocelesti dovrebbero trovarsi in prima fascia nell'urna di Nyon, ma è ancora presente il pericolo di trovarsi in un girone scomodo come quello della passata stagione. In questo momento, infatti, la Lazio è ottava per ranking Uefa tra le squadre già qualificate ai gironi, ma c'è da aspettare le 'retrocesse' dalla Champions League e coloro che arriveranno tramite i preliminari. Nella prima categoria, ben sei squadre potrebbero scalzare la Lazio di una posizione nell'urna: si tratta di Olympiakos, Bruges, Porto, Ajax,Dynamo Kiev e Basilea. Inzaghi dovrà sperare che almeno tre di questi club centrino la qualificazione in Champions, altrimenti si scivolerebbe in seconda fascia, con tutti i rischi che ne conseguono. In alternativa, andrebbero bene anche solo due qualificate, a patto però che la Roma non superi il preliminare di Europa League: i giallorossi sono infatti l'unico club con un ranking più alto della Lazio tra quelli impegnati nella fase precedente ai gironi. Chiaramente importante arrivare al sorteggio del 30 agosto come testa di serie per evitare favorite come Manchester United, Arsenal, Siviglia o Ajax, ma per ora la Lazio non può che fare il tifo per le squadre impegnate nei preliminari di Champions. O al massimo tifare contro la Roma...