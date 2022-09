Europa League, Lazio - Feyenoord: il dato sui tagliandi venduti

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è pronta al suo esordio in Europa League. I biancocelesti davanti al pubblico dell'Olimpico scenderanno in campo contro il Feyenoord. La vendita dei tagliandi, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non ha però lo stesso appeal nelle gare di Europa e in quelle di campionato. Nonostante i prezzi ridotti: 14 euro per Curva Nord e Distinti, 30 per Tribuna Tevere e Parterre laterale, 50 per Tribuna Tevere Top e Parterre centrale sono circa 13.000 i tagliandi venduti con una stima che si aggira intorno alle 20.000 presenze. Un dato in controtendenza rispetto ai 55.000 spettatori di Lazio - Inter e i circa 36.000 di Lazio - Napoli. A incidere anche l'orario, alle 21.00, di una settimana dove in molti sono ancora in ferie. Non ci saranno invece i tifosi olandesi, autori nel 2015 dello sfregio della Barcaccia, a cui è stata vietata la trasferta.