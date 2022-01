FIGC, la Lega Serie A (su impulso di Lotito) prova a sfiduciare Gravina

Non accennano a placarsi le discussioni, sia tra FIGC e Lega Serie A che all'interno della Lega stessa. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, dagli uffici di via Rosellini è stata inviata una lettera alla sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, e al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il tema è l'adeguamento dello Statuto ai principi informatori del Coni, la sostanza è una sfiducia dai toni forti nei confronti del presidente della FIGC Gabriele Gravina. La missiva porta la firma di tutti i club di A (non quella di Dal Pino) ma almeno nove club non sarebbero d'accordo sulla forma della lettera, che sarebbe stata approvata solo da Lotito senza una discussione finale con tutti i presidenti. L'obiettivo della Federazione è combattere l'immobilismo della Lega, abbassando i quorum di alcune decisioni che passerebbero a maggioranza semplice. Da domani la Figc potrebbe inviare un commissario ad acta in Lega, mentre oggi, ultimo giorno utile, i presidenti chiederanno alla stessa Figc altre due settimane di tempo per adeguarsi. Il tempo stringe e la Lega Serie A ancora una volta è divisa.