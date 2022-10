Fiorentina - Inter, è bufera! Un Daspo, le indagini della Digos e Commisso incolpa la stampa

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

I fatti accaduti a Firenze sono sotto la lente d'ingrandimento della Procura federale che ha aperto un fascicolo per chiarire cosa effettivamente è successo al termine di Fiorentina-Inter in particolare per quanto riguarda i dirigenti dei due club. Come riporta la rassegna di Radiosei, saranno ascoltati i tesserati coinvolti nei fatti accaduti al triplice fischio, dalle aggressioni verbali alle presunte scazzottate alla porta degli spogliatoi, tutto però smentito dalla Fiorentina. La società viola non solo si dichiarerebbe estranea ai fatti, ma avrebbe chiesto anche le scuse da parte del presidente Zhang. Il giudice sportivo non ha minimamente menzionato nel suo referto ciò che sarebbe accaduto, anche dopo aver visto le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Il club toscano intanto smentisce totalmente le accuse di aggressione e intimidazione da parte del presidente Rocco Commisso nei confronti della squadra ospite all'interno degli spogliatoi: secondo la dirigenza infatti la bufera, oltretutto falsa, è stata sollevata dalla stampa che vuole mettere in cattiva luce il patron della Viola.

Per quanto concerne la tifoseria, è già stato emesso un Daspo di 3 anni, mentre la Digos è tuttora al lavoro per capire l'identità dell'uomo che incita altri tifosi della Viola a "buttare giù" dalla gradinata un supporter nerazzurro.