Floriani: "La Lazio è il top. Voglio la Serie A e sogno la Nazionale"

In prestito dalla Lazio alla Juve Stabia si sta facendo notare Romano Floriani Mussolini, che si è raccontato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Per lui è iniziato tutto dal salto dal giallorosso al biancoceleste, dove ha fatto la trafila delle giovanili. Dalla C con il Pescara alla B per lui non c'è stata grande differenza: "Non ho patito il salto, anche se la Serie B richiede attenzione massima: se sbagli ti puniscono. Mi manca soltanto il gol, dopo due pali con Palermo e Samp... ".

Come modelli, poi, guarda sempre in alto: "Walker, Cancelo, Alexsander-Arnold: esterni destri che sanno anche attaccare tanto". E nel suo futuro c'è la Lazio: "Se la Lazio punterà su di me sarò felicissimo. Voglio la A e la Lazio è il top". Ma se lo chiama un altro club, comunque, andrà bene lo stesso. Il vero sogno però è la Nazionale italiana: "Spero un giorno di giocare in Nazionale, per me sarebbe l’onore più grande".