Genoa, Fares e l'elogio a Caicedo: "È fortissimo, la sua carriera parla chiaro"

Mohamed Fares, dopo una parentesi non fortunata tra le fila della Lazio, è approdato al Genoa dove ha iniziato una nuova avventura. L'esordio è stato da sogno per l'esterno, che ha siglato una doppietta contro il Cagliari, permettendo alla propria squadra di rovesciare le sorti del match. L'algerino, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è detto contento della buona riuscita dell'operazione. Poi, si è soffermato sulla bellezza di aver ritrovato Felipe Caicedo, anche lui approdato in Liguria dopo degli anni trascorsi a Roma: "Spero che torni presto. Non parla tanto, ma abbiamo un bel rapporto. C'è bisogno di lui. Se avrà sulle spalle il peso dell'attacco? È qui per questo, la sua carriera parla chiaro. Lui è fortissimo".

