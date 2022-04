Genoa-Lazio, Luis Alberto in forte dubbio: Sarri ha pronto il sostituto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo la convincente vittoria sul Sassuolo, la volata europea della Lazio prosegue sul campo del Genoa. A Marassi non sarà di certo una passeggiata per i biancocelesti che se la vedranno con una squadra quadrata e in piena lotta salvezza come quella di Blessin. E' da qualche giorno ormai che Sarri prepara la sfida a Formello. Luis Alberto non si è praticamente mai allenato. Come raccontato dalla moglie sui social, i figli del mago spagnolo sono alle prese con qualche sintomo influenzale. Lo spettro Covid spaventa. Il numero 10 sarebbe sottoposto ad un tampone di controllo. Dalla società nessuna indicazione di nessun tipo. Se non si dovesse allenare neanche oggi sarà out per la sfida con i rossoblu. Il Comandante non si scompone e pensa già al sostituto. Ecco che sulla linea mediana, accanto a Leiva e Milinkovic, potrebbe tornare Basic dal primo minuto.